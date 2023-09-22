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Штаб Чорноморського флоту РФ у Криму атакували щонайменше двома ракетами, - ЗМІ

Вочевидь, Росія не змогла збити всі ракети, як заявляла про це раніше.

Штаб Чорноморського флоту РФ у Криму атакували щонайменше двома ракетами, - ЗМІ
Фото: Крим.Реалії

Фото охопленого вогнем штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі за кілька секунд до нового удару оприлюднив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

На фото видно ракету, котра спрямована на штаб Чорноморського флоту РФ.

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Фото: Крим.Реалії

Журналісти наголошують, що це фото спростовує версію російської влади про те, що всі ракети, що атакували сьогодні Севастополь, були збиті.

Також різні ресурси поширюють відео з моментом ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Криму.

Нагадаємо, вдень 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було завдано ракетного удару. В місті вмикали тривогу. Атаки на обʼєкти ворога в Криму відбуваються третій день поспіль. 

Учора СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.

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