Фото охопленого вогнем штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі за кілька секунд до нового удару оприлюднив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
На фото видно ракету, котра спрямована на штаб Чорноморського флоту РФ.
Журналісти наголошують, що це фото спростовує версію російської влади про те, що всі ракети, що атакували сьогодні Севастополь, були збиті.
Також різні ресурси поширюють відео з моментом ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Криму.
Нагадаємо, вдень 22 вересня по штабу Чорноморського флоту в Севастополі було завдано ракетного удару. В місті вмикали тривогу. Атаки на обʼєкти ворога в Криму відбуваються третій день поспіль.
Учора СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.
20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.