Мелітопольський депутат Микола Волик засуджений за співпрацю з окупантами на вісім років позбавлення волі, - Федоров

Правоохоронці довели в суді, що депутат від “ОПЗЖ” Микола Волик співпрацював з російськими окупантами у Запорізькій області.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
“Правоохоронці довели, що депутат від “ОПЗЖ” Микола Волик пішов прислужувати окупантам на “посаді” заступника голови окупаційної адміністрації Мелітопольщини”, - написав він.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради.
Іван Федоров нагадав що Волик “віджимав майно у аграріїв”, змушував голів громад відновити організувати навчання в школах регіону за російськими програмами, а також вимагав надати списки педагогів та учнів.
Крім того, наголосив мер Мелітополя, колаборант схиляв правоохоронців до роботи в окупаційних силових органах та стверджував, що “України не існуватиме”.
За свої дії Волик засуджений на вісім років позбавлення волі.
Нагадаємо, 6 грудня минулого року внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант Микола Волик.