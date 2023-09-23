Мелітопольський депутат Микола Волик засуджений за співпрацю з окупантами на вісім років позбавлення волі, - Федоров

Правоохоронці довели в суді, що депутат від “ОПЗЖ” Микола Волик співпрацював з російськими окупантами у Запорізькій області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Правоохоронці довели, що депутат від “ОПЗЖ” Микола Волик пішов прислужувати окупантам на “посаді” заступника голови окупаційної адміністрації Мелітопольщини”, - написав він.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради.

Іван Федоров нагадав що Волик “віджимав майно у аграріїв”, змушував голів громад відновити організувати навчання в школах регіону за російськими програмами, а також вимагав надати списки педагогів та учнів.

Крім того, наголосив мер Мелітополя, колаборант схиляв правоохоронців до роботи в окупаційних силових органах та стверджував, що “України не існуватиме”.

За свої дії Волик засуджений на вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 грудня минулого року внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант Микола Волик.