Вночі дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині, – Гуменюк

Вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", – повідомила Наталія Гуменюк.

Зазначимо, ракета “Онікс” – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня росіяни вдарили ракетами по Кременчуку. За останніми даними, відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.