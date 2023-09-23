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Вночі дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині, – Гуменюк

Жертв немає.

Вночі дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині, – Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. 

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", – повідомила Наталія Гуменюк.

Зазначимо, ракета “Онікс” – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії. 

Нагадаємо, ввечері 22 вересня росіяни вдарили ракетами по Кременчуку. За останніми даними, відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

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