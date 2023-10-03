Західні союзники кажуть, що у них закінчуються боєприпаси для України

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що західні військові запаси "мають трохи виснажений вигляд".

Великобританія і НАТО попередили, що у західних держав закінчуються боєприпаси, які можна було б надати Україні, передає The Guardian.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, виступаючи на Варшавському безпековому форумі, заявив, що урядам і оборонним компаніям тепер доводиться "нарощувати виробництво набагато швидшими темпами".

Бауер сказав, що "дно бочки тепер видно", оскільки Україна щодня випускає тисячі снарядів, багато з яких отримані від НАТО.

Ці коментарі пролунали у день відеоконференції глав членів Альянсу, які обговорювали продовження скоординованої підтримки України.

Президент США Джо Байден скликав телеконференцію на тлі побоювань, що підтримка Києва проти Росії слабшає, особливо у США, де Конгрес виключив допомогу Україні із законопроєкту про фінансування уряду.

Міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що західні військові запаси "мають трохи виснажений вигляд".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після нинішньої наради НАТО повідомила, що Україна отримає до березня 2024 року мільйон боєприпасів.

Тим часом сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою спільних закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.

Пентагон надіслав листа Конгресу США, в якому попереджає, що закінчуються гроші на заміну зброї, яку Сполучені Штати надіслали в нашу державу. Поповнення деяких військ вже уповільнене.