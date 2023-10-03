Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
ГоловнаСвіт

Словенія надала Україні бронетехніки, якої вистачить на одну бригаду

Тієї кількості бронетехніки, яку передала Словенія вистачить, аби оснащити одну бригаду.

Словенія надала Україні бронетехніки, якої вистачить на одну бригаду
Фото: з відкритих джерел

Словенія надала Україні 90 одиниць броньованої техніки. Про це заявив міністр оборони Республіки Словенія Мар'ян Шарець під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

«Словенія одна з перших допомогла Україні. Ми надали техніки на рівні бронетанкової бригади», –заявив Мар'ян Шарець.

За словами Міністра, влада Словенії добре розуміла, що російський диктатор Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні.

«І Путін зробив для нас тривожний сигнал. І він справді є тим, хто нас об'єднує і хто говорить нам, що ми повинні бути активними і що альянс НАТО потрібен нам більше, ніж будь-коли», – додав він.

Також, Мар'ян Шарець уточнив, що двері в НАТО, на такому тлі, мають залишатися відчиненими, зокрема для Західних Балкан.

У квітні цього року Словенія долучилася до закупівлі боєприпасів для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies