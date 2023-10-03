Словенія надала Україні бронетехніки, якої вистачить на одну бригаду

Словенія надала Україні 90 одиниць броньованої техніки. Про це заявив міністр оборони Республіки Словенія Мар'ян Шарець під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

«Словенія одна з перших допомогла Україні. Ми надали техніки на рівні бронетанкової бригади», –заявив Мар'ян Шарець.

За словами Міністра, влада Словенії добре розуміла, що російський диктатор Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні.

«І Путін зробив для нас тривожний сигнал. І він справді є тим, хто нас об'єднує і хто говорить нам, що ми повинні бути активними і що альянс НАТО потрібен нам більше, ніж будь-коли», – додав він.

Також, Мар'ян Шарець уточнив, що двері в НАТО, на такому тлі, мають залишатися відчиненими, зокрема для Західних Балкан.

У квітні цього року Словенія долучилася до закупівлі боєприпасів для України.