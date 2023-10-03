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У Санкт-Петербурзі припинило роботу одне з найбільших консульств Фінляндії

Усіма консульськими та імміграційними питаннями почало займатися посольство в Москві.

У Санкт-Петербурзі припинило роботу одне з найбільших консульств Фінляндії
Фото: EPA/UPG

З 1жовтня у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу Генеральне консульство Фінляндії – одна з найбільших дипустанов країни.

Про це йдеться на сайті уряду.

Офісна будівля генконсульства, як і раніше, буде належати Гельсінкам.

Консульство закрили відповідно до рішення Росії, схваленому на початку липня. Тоді ж Москва заявила про видворення дев'ятьох фінських дипломатів. 

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З 1 вересня усіма консульськими та імміграційними питаннями почало займатися посольство Фінляндії в Москві.

У квітні рахунки генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі й посольства в Москві були заморожені. Гельсінкам довелося перераховувати гроші у визначений Росією банк ВТБ.

Генеральне консульство Фінляндії у Санкт-Петербурзі діяло фактично з 1923 року з 29-річною перервою. На початку 1990-х років офіси генконсульства були відкриті в Петрозаводську і Мурманську, їх закрили у травні 2023 року.

Нагадаємо, у липні фінське місто Турку припинило платити за будинок на острові Какскерт, яким користувалося російське генеральне консульство. Його співробітники десятиліттями могли безплатно користуватися котеджем. Місто щорічно платило за нього близько 10 000 євро. Сама будівля належить Фонду культурної спадщини Фінляндії.

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