Індія вимагає виїзду з країни понад 40 канадських дипломатів, − ЗМІ

До 10 жовтня Канада має репатріювати з Індії 41 з 62 дипломатів, які перебувають у країні.

Про це пише Reuters з посиланням на британську газету Financial Times.

Відносини між країнами серйозно загострилися через підозри Канади в тому, що агенти індійського уряду причетні до червневого вбивства сикхських сепаратистів та канадського громадянина Хардіпа Сінгха Ніджара, якого Індія назвала “терористом”.

Нью-Делі відкинуло це звинувачення як абсурдне.

FT, посилаючись на джерела, повідомила, що Індія погрожує позбавити імунітету тих дипломатів, хто залишиться.

Раніше міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що у Канаді існує “атмосфера насильства та атмосфера залякування” щодо індійських дипломатів.

Нагадаємо, американський посол у Канаді Девід Коен заявив, що Канада отримала дані про можливу причетність уряду Індії до вбивства активіста завдяки розвідувальним даним "П'яти очей".

У Канаді мешкає величезна індійська діаспора, зокрема, сикхів, деякі з яких підтримують ідею незалежності від Індії. Офіційні особи в Нью-Делі вже давно звинувачують Канаду в тому, що вона є притулком для сикхських сепаратистів і мало робить для захисту індійських представництв та консульств від протестів, які проводять ці групи.