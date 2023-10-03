Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
​У справі про спробу підкупити Холодницького не сів ніхто. Всім дали умовні терміни, - ЦПК
​У справі про спробу підкупити Холодницького не сів ніхто. Всім дали умовні терміни, - ЦПК
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
ГоловнаСвіт

Ультраконсерватор ініціював усунення спікера Палати представників: звинуватив його в таємній угоді про допомогу Україні

Ультраконсерватор Метт Ґетц від початку виступав проти Маккарті на цій посаді, а на тлі ухвалення законодавства про розподіл фінансів скористався новим правилом про право на усунення спікера. 

Ультраконсерватор ініціював усунення спікера Палати представників: звинуватив його в таємній угоді про допомогу Україні
Фото: ЕРА/UPG

Республіканець Метт Ґетц подав клопотання про усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті на тлї загострення через ухвалення законопроєкту про фінансування урядових установ та виділення допомоги Україні. Це клопотання є рідкісним явищем для США – його подавали лише двічі за минуле століття, і досі жоден спікер не був усунутий таким чином, пише BBC.

Законопроєкт про фінансування, який дозволив уникнути шатдауну, не виділив Україні $6 млрд, оскільки Ґетц та інші ультраконсерватори наполягали, що США витратили занадто багато на війну України з Росією. У своїй промові в Палаті представників у понеділок Ґетц звинуватив пана Маккарті в укладенні таємної угоди з Білим домом щодо включення нового фінансування України в окреме законодавство. 

Маккарті заявив, що "жодної сторонньої угоди щодо України немає".

Ґетц також обурився, що законопроєкт про фінансування ухвалювали за допомогою голосів демократів.

Ґетц виступав проти призначення Маккарті спікером ще від початку. Тоді Маккарті витримав 11 спроб призначення на посаду, і врешті став спікером лише після того, як погодився змінити правила і дозволити будь-якому окремому законодавцю, а не групі, ініціювати голосування за усунення спікера. Зараз цю норму проти нього і застосував Ґетц. Доля Маккарті на посаді вирішуватиметься голосуванням. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies