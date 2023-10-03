Ультраконсерватор ініціював усунення спікера Палати представників: звинуватив його в таємній угоді про допомогу Україні

Ультраконсерватор Метт Ґетц від початку виступав проти Маккарті на цій посаді, а на тлі ухвалення законодавства про розподіл фінансів скористався новим правилом про право на усунення спікера.

Республіканець Метт Ґетц подав клопотання про усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті на тлї загострення через ухвалення законопроєкту про фінансування урядових установ та виділення допомоги Україні. Це клопотання є рідкісним явищем для США – його подавали лише двічі за минуле століття, і досі жоден спікер не був усунутий таким чином, пише BBC.

Законопроєкт про фінансування, який дозволив уникнути шатдауну, не виділив Україні $6 млрд, оскільки Ґетц та інші ультраконсерватори наполягали, що США витратили занадто багато на війну України з Росією. У своїй промові в Палаті представників у понеділок Ґетц звинуватив пана Маккарті в укладенні таємної угоди з Білим домом щодо включення нового фінансування України в окреме законодавство.

Маккарті заявив, що "жодної сторонньої угоди щодо України немає".

Ґетц також обурився, що законопроєкт про фінансування ухвалювали за допомогою голосів демократів.

Ґетц виступав проти призначення Маккарті спікером ще від початку. Тоді Маккарті витримав 11 спроб призначення на посаду, і врешті став спікером лише після того, як погодився змінити правила і дозволити будь-якому окремому законодавцю, а не групі, ініціювати голосування за усунення спікера. Зараз цю норму проти нього і застосував Ґетц. Доля Маккарті на посаді вирішуватиметься голосуванням.