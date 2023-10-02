У Швейцарії планують ввести зміни щодо статусу українських біженців

З початку повномасштабного вторгнення Швейцарія надала прихисток 65 400 біженцям із України із правом працювати та доступом до шкільної освіти. Зараз влада починає вивчати варіанти дій та порядок скасування статусу S у майбутньому. Таке доручення отримали Державний секретаріат з міграції (SEM) та кантони, – пише портал Swissinfo.

У березні 2022 року Федеральна рада вперше в історії країни активувала особливий міграційний статус S.

Такий міграційний режим дозволяє приймати у країні біженців без проходження звичайної процедури надання притулку. ВНЖ особливого «захисного» статусу S надається українцям та їхнім близьким родичам, вони мають право одразу ж влаштуватися на роботу та відправити своїх дітей до школи.

Крім того, біженці мають право виїжджати за кордон та повертатися до Швейцарії.

План, який розробляється урядом Швецарії, повинен містити оперативні заходи, а також рекомендації щодо термінів виїзду, можливих винятків із правил та форм фінансової та іншої підтримки повернення біженців додому.

"Щойно можна буде передбачити безпечне повернення і скасування статусу захисту S, рекомендації з концепції будуть переглянуті та адаптовані до поточних обставин. Лише після цього Федеральна рада у координації з європейськими країнами остаточно ухвалить рішення щодо модальностей скасування", – йдеться у заяві.

Наразі діє рішення не скасовувати статус S принаймні до 4 березня 2024 року. Найближчими тижнями Федеральна рада ухвалить рішення про те, як діяти далі.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців із України, з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року. Наразі в ЄС перебуває понад чотири мільйони біженців із нашої держави.