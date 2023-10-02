У Косово прирівняли поведінку Сербії до дій Росії перед вторгненням в Україну

Розгортання військ Сербії на кордоні Косова нагадує поведінку Росії щодо України перед вторгненням Москви.

Про це заявила косовська міністерка закордонних справ Доніка Гервалла-Шварц, пише Reuters.

Вона закликала Європейський Союз вжити заходів проти Белграда, наприклад заморозити його статус кандидата до блоку чи обмежити фінансування.

Це попередження надійшло після того, як у п’ятницю Сполучені Штати повідомили, що спостерігають за тривожним нарощуванням сербської армії вздовж косовського кордону, яке дестабілізує територію. НАТО заявило, що санкціонує додаткові миротворчі сили для Косово.

“За останні роки ніколи не було такої концентрації військ”, – сказала Гервалла-Шварц в інтерв’ю німецькій телекомпанії Deutschlandfunk у понеділок.

“Зброя, яку вони там мають, танки − це викликає у нас погане відчуття, тому що ми не знаємо, як на це відреагує міжнародна спільнота”, − додала вона.

За словами міністерки, справа не лише в концентрації військ на краю колишньої південної провінції, незалежність якої Белград не визнає, але й у риториці Сербії та її “методах”, що нагадують поведінку Росії щодо України. “Тому тим важливіше зробити необхідні кроки”, − зазначила Гервалла-Шварц .

Президент Сербії Александар Вучич заявив минулого тижня, що не має наміру наказувати своїм силам перетнути кордон із Косово, оскільки ескалація конфлікту зашкодить прагненням Белграда приєднатися до ЄС.

Напруженість між двома країнами загострилася після того, як 10 днів тому конфлікт між поліцією та озброєними етнічними сербами, які ховалися в монастирі, перетворила тихе село на півночі Косово на зону бойових дій.

Косово, яке проголосило незалежність від Сербії в 2008 році після партизанського повстання та втручання НАТО в 1999 році, звинувачує Белград в озброєнні та підтримці сербських бойовиків.

Сербія звинувачує Косово в розпалюванні насильства через невиконання угоди десятирічної давності, укладеної за посередництва ЄС, яка передбачає місцеву автономію для сербів у районі на півночі країни, де вони складають більшість.

“Вучич не залишить усе так, якщо не буде сказано чітких слів і він не побачить наслідків для своїх дій”, − попередила Гервалла-Шварц.

Нагадаємо, Косово вважає, що за озброєним угрупованням, яке в неділю влаштувало засідку, напало на поліцейських і зіткнулося з косовськими силами, стоїть Сербія. Влада в Приштині продемонструвала сучасну зброю, яку, за її словами, використовувала група, зокрема, два сербських броньованих авто та гранатомет, а також документ, який нібито свідчить, що гранатомет, виготовлений збройовою компанією "Zastava", був поставлений сербською армією.