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В Іспанії 13 людей загинуло внаслідок пожежі у нічному клубі

Кількість жертв може зрости.

В Іспанії 13 людей загинуло внаслідок пожежі у нічному клубі
Фото: EPA/UPG

13 людей загинуло внаслідок пожежі у нічному клубі в південно-східному іспанському місті Мурсія.

Про це пише Bloomberg.

Ще кілька отримали поранення.

Пожежа почалася близько 6 години ранку в популярному нічному клубі Teatre і швидко охопила приміщення, повідомляє іспанське державне інформаційне агентство EFE.

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Наразі невідомо, що стало причиною пожежі.

Поліція та екстрені служби намагалися убезпечити внутрішню частину клубу, щоб уникнути можливого обвалу, а також та ідентифікувати тіла.

Чиновники заявили, що кількість загиблих може зрости.

Міська влада оголосила триденну жалобу у всьому регіоні.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, в єгипетському місті Ісмаїлія сьогодні вранці спалахнула пожежа у поліцейській установі. Є 25 постраждалих.

У мексиканському місті Сьюдад-Мадеро внаслідок обвалу даху церкви під час недільної меси загинуло щонайменше дев’ятеро людей і 40 отримали поранення.

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