Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"

Лідер партії Smer, що перемагає на виборах у Словаччині, Роберт Фіцо, який раніше виступав за закінчення військової допомоги Україні, сказав, що його позиція не змінилася. Про це пише The Guardian.

59-річний проросійський політик очолить країну вже вчетверте. Зараз він вважає, що його політсила стала більш досвідченою і має "зрозумілі плани".

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", – сказав він.

Водночас він стверджує, що країна готова допомагати гуманітарно. Фіцо сказав, що його партія "не змінює [своєї думки] про те, що ми готові допомогти Україні гуманітарним шляхом... ми готові допомогти у відбудові держави. Але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України".

Ліберальна, прозахідна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) посіла друге місце з трохи менше 18%, а "Глас" – відгалуження від Smer, сформоване після того, як Фіцо був змушений піти у відставку в 2018 році на тлі масових народних протестів після вбивства журналіста-розслідувача та його нареченої – третя з майже 15%.

Перемога Фіцо поглиблює побоювання, що в угорського прем'єра Віктора Орбана з'явиться союзник всередині ЄС, що чинитиме перепони продовжувати допомогу Україні.

Фіцо не приховував, що хоче припинити військову допомогу Україні. Ще в квітні він сказав, що прагне не лише припинити постачання, а й закрити транзит озброєння територією Словаччини. Він також збирається ветувати "безглузді" санкції проти РФ і блокувати вступ України до НАТО.

Фіцо очолював словацький уряд 10 років і пішов у відставку в березні 2018 після масових протестів, спричинених убивством журналіста. Приблизно за місяць до того в Словаччині вперше в історії країни сталося вбивство журналіста – в своєму будинку в невеликому населеному пункті Велка Мача застрелили журналіста Яна Кучака. Він займався розслідуванням зв'язків словацьких політиків з італійською мафією. Разом із ним убили його наречену Марину Куснірову. Убивство спричинило відставки багатьох урядовців.