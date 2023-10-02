“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
Ворог перекидає до Сімферополя застарілий радянський ЗРК “Оса”, – партизани
ГоловнаСвіт

Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"

Фіцо виступає за припинення військової допомоги українцям, але хоче продовжувати гуманітарну. 

Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Роберт Фіцо
Фото: Robert Fico Facebook

Лідер партії Smer, що перемагає на виборах у Словаччині, Роберт Фіцо, який раніше виступав за закінчення військової допомоги Україні, сказав, що його позиція не змінилася. Про це пише The Guardian.

59-річний проросійський політик очолить країну вже вчетверте. Зараз він вважає, що його політсила стала більш досвідченою і має "зрозумілі плани".

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", – сказав він.

Водночас він стверджує, що країна готова допомагати гуманітарно. Фіцо сказав, що його партія "не змінює [своєї думки] про те, що ми готові допомогти Україні гуманітарним шляхом... ми готові допомогти у відбудові держави. Але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України".

Ліберальна, прозахідна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) посіла друге місце з трохи менше 18%, а "Глас" – відгалуження від Smer, сформоване після того, як Фіцо був змушений піти у відставку в 2018 році на тлі масових народних протестів після вбивства журналіста-розслідувача та його нареченої – третя з майже 15%.

Перемога Фіцо поглиблює побоювання, що в угорського прем'єра Віктора Орбана з'явиться союзник всередині ЄС, що чинитиме перепони продовжувати допомогу Україні. 

Фіцо не приховував, що хоче припинити військову допомогу Україні. Ще в квітні він сказав, що прагне не лише припинити постачання, а й закрити транзит озброєння територією Словаччини. Він також збирається ветувати "безглузді" санкції проти РФ і блокувати вступ України до НАТО.

Фіцо очолював словацький уряд 10 років і пішов у відставку в березні 2018 після масових протестів, спричинених убивством журналіста. Приблизно за місяць до того в Словаччині вперше в історії країни сталося вбивство журналіста – в своєму будинку в невеликому населеному пункті Велка Мача застрелили журналіста Яна Кучака. Він займався розслідуванням зв'язків словацьких політиків з італійською мафією. Разом із ним убили його наречену Марину Куснірову. Убивство спричинило відставки багатьох урядовців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies