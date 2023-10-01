Вперше за 30 років у Нагірний Карабах прибула місія ООН

Організація Об'єднаних Націй вперше за 30 років відправила місію до Нагірного Карабаху, щоб оцінити гуманітарні потреби населення

На тлі масового відтоку етнічних вірменів з Нагірного Карабаху Азербайджан запросив ООН, щоб оцінити гуманітарні потреби населення. Про це повідомляє france24.

Речник президента Азербайджану повідомив агентству, що вранці у неділю 1 жовтня до Карабаху прибула місія ООН, головною метою якої є оцінка гуманітарних потреб місцевого населення.

У свою чергу речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик підтвердив той факт, що місія ООН справді присутня на території Карабаху.

Це перший випадок доступу ООН на територію регіону за приблизно 30 років.

Нагадаємо, що голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024-го "Республіка Арцах" припинить своє існування. Після цього 70% вірмен, які там жили втекли на територію Вірменії через побоювання репресій з боку Баку.