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Вірменія позивається до Азербайджану до Міжнародного суду ООН

Баку звинувачують в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Вірменія позивається до Азербайджану до Міжнародного суду ООН
Міжнародний суд ООН
Фото: Суспільне

Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану. Позов базується на основі Конвенції проти ліквідації всіх форм расової дискримінації, в ньому Баку звинувачують в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного суду ООН.

Вірменія просить Міжнародний суд ООН призначити тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через дискримінацію вірменського населення Карабаху.

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Зокрема, від Азербайджану вимагають вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху. Також Баку має сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

Крім того, Вірменія наполягає, щоб Азербайджан зобов’язали "утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху". Також Азербайджан мають зобов’язати не руйнувати пам’ятники геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного "Нагірного Карабаху".

Нагадаємо, станом на сьогодні щонайменше 84 700 осіб евакуювалися на територію Вірменії з регіону Нагірний Карабах. За офіційними даними, загалом там жили 120 000 вірмен.

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