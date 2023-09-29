57 людей загинуло унаслідок вибухів у пакистанських мечетях

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за смертельні інциденти.

Сьогодні внаслідок підриву терориста-смертника та ще одного вибуху у двох мечетях у Пакистані загинули щонайменше 57 людей та понад 60 отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи. Вибухи сталися на тлі заходів, присвячених дню народження пророка Мухаммеда

Унаслідок першого вибуху у південно-західній провінції Белуджистан загинуло 52 особи.

“Смертник підірвався біля поліцейської машини поруч з мечеттю у місті Фейсалабад, де люди збиралися на процесію", − зазначили у поліції.

Жертвами другого вибуху у сусідній північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва стали п'ятеро людей. За повідомленням телекомпанії Geo News, унаслідок обвалення даху мечеті під уламками опинилися від 30 до 40 людей.

Обидві провінції межують з Афганістаном і останніми роками зазнали нападів з боку ісламістських бойовиків, які прагнуть повалити уряд Пакистану та встановити свій власний суворий ісламський порядок.

Вибух у Белуджистані − поодинокий напад на мирних жителів, оскільки останніми роками ісламістські бойовики переважно атакували сили безпеки. Напади бойовиків почастішали з 2022 року, коли було порушено угоду про припинення вогню між урядом та “Техрік-і-Талібан Пакистан” (ТТП) − головною організацією жорстких суннітських ісламістських угруповань. ТТП, яка відповідальна за деякі з найкривавіших нападів у Пакистані з моменту її створення у 2007 році, заперечує відповідальність за п'ятничні вибухи.

У липні понад 40 людей загинули внаслідок вибуху, який здійснив терорист-смертник в провінції Хайбер-Пахтунхва на зборах релігійної політичної партії.