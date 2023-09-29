Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
ГоловнаСвіт

Китай запустив першу лінію швидкісного поїзда через море біля Тайванської протоки

Потяги рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.

Китай запустив першу лінію швидкісного поїзда через море біля Тайванської протоки
Фото: EPA

Китай запустив свою першу високошвидкісну залізничну лінію, яка пройде через кілька бухт і вздовж узбережжя південно-східної провінції Фуцзянь біля Тайванської протоки.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Поїзд вирушив із Фучжоу, столиці провінції, у четвер вранці, відкривши 277-кілометрову залізницю Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу.

Це перша в Китаї морська швидкісна лінія зі швидкісними поїздами, які рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.

Час у дорозі між Фучжоу та Сяменем − економічним центром і популярним туристичним напрямком, становитиме менше ніж годину.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

До 2022 року в Китаї було 42 000 км високошвидкісної залізничної колії, а станом на червень 2022 року довжина колії зі швидкістю 350 км за годину наблизилася до 3200 км.

Китай нещодавно оголосив деталі свого плану перетворити Фуцзянь на зону інтегрованого розвитку з Тайванем, який розташований навпроти провінції. Пекін сподівається, що цей зв’язок розширить інвестиційні можливості та спростить подорожі.

Тайвань відхилив попередні плани Китаю з’єднати острів із залізничною мережею, що передбачало будівництво найдовшого у світі підводного тунелю під Тайванською протокою.

Тайбей заявив, що такі інфраструктурні проєкти не можуть прийматися “в односторонньому порядку”, додавши, що навіть закордонні інвестиції Китаю в “Один пояс, один шлях” необхідно обговорити з приймаючими країнами.

Китай припинив офіційний механізм переговорів з урядом Тайваню в 2016 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies