Китай запустив першу лінію швидкісного поїзда через море біля Тайванської протоки

Потяги рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.

Китай запустив свою першу високошвидкісну залізничну лінію, яка пройде через кілька бухт і вздовж узбережжя південно-східної провінції Фуцзянь біля Тайванської протоки.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Поїзд вирушив із Фучжоу, столиці провінції, у четвер вранці, відкривши 277-кілометрову залізницю Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу.

Це перша в Китаї морська швидкісна лінія зі швидкісними поїздами, які рухатимуться мостами через три прибережні затоки та розвиватимуть максимальну швидкість 350 км/год.

Час у дорозі між Фучжоу та Сяменем − економічним центром і популярним туристичним напрямком, становитиме менше ніж годину.

До 2022 року в Китаї було 42 000 км високошвидкісної залізничної колії, а станом на червень 2022 року довжина колії зі швидкістю 350 км за годину наблизилася до 3200 км.

Китай нещодавно оголосив деталі свого плану перетворити Фуцзянь на зону інтегрованого розвитку з Тайванем, який розташований навпроти провінції. Пекін сподівається, що цей зв’язок розширить інвестиційні можливості та спростить подорожі.

Тайвань відхилив попередні плани Китаю з’єднати острів із залізничною мережею, що передбачало будівництво найдовшого у світі підводного тунелю під Тайванською протокою.

Тайбей заявив, що такі інфраструктурні проєкти не можуть прийматися “в односторонньому порядку”, додавши, що навіть закордонні інвестиції Китаю в “Один пояс, один шлях” необхідно обговорити з приймаючими країнами.

Китай припинив офіційний механізм переговорів з урядом Тайваню в 2016 році.