У Конгресі США республіканці виключили із законопроєкту бюджету $300 млн для України

Республіканці Палати представників Конгресу США вилучили $300 мільйонів допомоги Україні із законопроєкту про витрати на оборону, передає The Hill.

Комітет з питань регламенту Палати представників в останню хвилину скликав засідання, щоб унеможливити фінансування Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Цей пункт мають винести на розгляд окремим законопроєктом.

На цей крок довелося піти, аби розблокувати голосування за оборонний бюджет США. Документ після голосування у Конгресі має пройти розгляд у Сенаті, а опісля піде на підпис президента Джо Байдена.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами та лідерами палати представників щодо оборонної допомоги Україні. Глава держави дав зрозуміти партнерам, що без допомоги Сполучених Штатів Україна не виграє війну.

Наступного дня після візиту американське Міноборони заявило про виділення нового пакету допомоги нашій державі.