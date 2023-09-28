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Філія японсько-німецької компанії DMG Mori працює у Росії і постачає продукцію на військові заводи

Обсяги продажу сягають мільйони доларів.

Філія японсько-німецької компанії DMG Mori працює у Росії і постачає продукцію на військові заводи
Російський "Ланцет"

Попри те, що японсько-німецька верстатобудівна компанія DMG Mori каже, що покинула Росію, її російська філія продовжує постачати продукцію на військові заводи, передає видання Die Zeit.

Аналітики Ради економічної безпеки України комунікували з репортерами Die Zeit і передали результат аналізу закритих фінансових даних компанії: після виходу DMG Mori з країни-агресора російська дочірня компанія DMG Mori Rus отримала мільйонний продаж. Лише за 3 і 4 квартали 2022 року продаж російської філії становив 16 мільйонів доларів, а за перші 3 місяці 2023 року було додано ще 2 мільйони доларів.

Деяких клієнтів не змогли ідентифікували, але вдалось знайти, куди потрапила продукція з Ульяновського заводу DMG Mori. 

У липні 2022 року два верстати з числовим програмним забезпеченням і деталь верстата загальною вартістю майже мільйон доларів отримала компанія «Промтех-Дубна», яку США ідентифікували як «кінцевого військового споживача» та на яку накладено санкції США та ЄС. 

Основними клієнтами російської філії виявились компанії, створені колишніми співробітниками цієї філії. Щонайменше на 7,5 мільйонів доларів у 2022 році DMG Mori Rus продала товарів-послуг DM Technologie – фірмі, що була зареєстрована у квітні 2022 року під керівництвом багаторічного співробітника російської філії DMG Mori. 

DM Technologies констатує, що має «спеціалізований завод», який за збігом обставин знаходиться в Ульяновську (там же, де і завод DMG Mori). Інший клієнт – ТОВ «Сервіс Плюс», яке займається технічним обслуговування машин DMG Mori та безперечно має досвід роботи із західними санкціями – працює, зокрема, з підсанкційним ПАТ «Пролетарський завод», який оснащує кораблі для ВМФ РФ. 

Влітку 2022 року дочірнє підприємство «Сервіс Плюс» відкрило філію за аналогічною адресою заводу DMG Mori в Ульяновську, який, за словами материнської компанії, закритий.

DMG Mori – це німецько-японський виробник високоточних верстатів із числовим програмним забезпеченням (ЧПК), які незамінні у точному виробництві та військовій промисловості зокрема. 

У травні минулого року ZEIT повідомляв, що машини від DMG Mori використовує в Росії виробник зброї «Калашников», АТ «Улан-Уденський авіаційний завод» (зокрема для виробництва військово-транспортного гвинтокрила Mi-8AMTSh) та АТ «Іжевський електромеханічний завод «Купол», що виготовляє системи ППО «Тор». 

Обладнання DMG Mori також використовує авіавиробник «Сухий», який випускає винищувач Су-57. Загалом продукцію DMG Mori використовують близько 50 російських воєнних заводів.

Нагадаємо, нещодавно російський державний телеканал “Россия24” оприлюднив сюжет про дрони-камікадзе “Ланцет”, а також про компанію "Zala Aero Group", виробника цих БпЛА. Майже все устаткування, яке використовує російська компанія для виробництва дронів-убивць, походить із країн, які запровадили санкційні обмеження проти Росії. Понад те, частина обладнання має так зване подвійне призначення – тобто за замовчуванням може використовуватися саме для виробництва зброї.

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