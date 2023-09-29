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Росія вивела у Чорне море три ракетоносії

Загальний залп становить до 24 "Калібрів".

Росія вивела у Чорне море три ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Зараз у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії – два фрегати і малий ракетний корабель.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, РФ вивела у Чорне море фрегати "Єсен" і "Макаров" та малий ракетний корабель.

"Загальний залп в такому випадку може сягати 24 "Калібри", і це говорить про те, що ворог намагається наростити загрозу з Чорного моря", – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що загальне корабельне угрупування продовжує формуватися з суден забезпечення, бойових кораблів, прикордонних кораблів і катерів. Таких одиниць зараз в Чорному морі 12.

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Росіяни тримають свої кораблі трохи далі від контрольованого Україною берега, тяжіють до східного узбережжя Криму і в напрямку Новоросійська. Також ворог системно переміщує великі десантні кораблі з одного місця на інше, побоюючись ударів Сил оборони.

Нагадаємо, сьогодні о восьмій ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало сім російських кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 14 ракет.

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