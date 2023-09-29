​У Чорному морі знаходиться сім ворожих кораблів, з них два носії "Калібрів"

Станом на 08:00 29 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім російських кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 14 ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
В Азовському морі знаходиться одиин ворожий корабель. У Середземному - також один ворожий корабель.
За минлу добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 35 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 14 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - зазначили у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, станом на сьому ранку 28 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували два ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.