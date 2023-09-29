Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: Якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
"Повернувся спитати, що треба для перемоги": до Києва прибув новий міністр оборони Великої Британії (доповнено)
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
ГоловнаСвіт

СБУ показала відео успішного ураження електропідстанції в Курській області РФ

"Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»".

СБУ показала відео успішного ураження електропідстанції в Курській області РФ
Фото: Скріншот відео

Українська Служба безпеки провела успішну опрацію і атакувала безпілотниками електричну підстанцію в Курській області Росії.

Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.

Зазначається, що саме до цієї підтанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»", - наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, сьогодні губернатор російської Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого було знеструмлено п'ять населених пунктів.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що "збили 11 дронів" над Калузькою і Курською областями РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies