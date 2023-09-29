"Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»".

Українська Служба безпеки провела успішну опрацію і атакувала безпілотниками електричну підстанцію в Курській області Росії.

Про це LB.ua повідомили джерела в СБУ.

Зазначається, що саме до цієї підтанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни»", - наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, сьогодні губернатор російської Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого було знеструмлено п'ять населених пунктів.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що "збили 11 дронів" над Калузькою і Курською областями РФ.