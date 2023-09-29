МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Столтенберг: якщо Україна здасться, то це означатиме брутальну російську окупацію
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулого року Світовий Конгрес Українців надав військову допомогу Україні на 50 млн доларів

Крім того, нещодавно Конгрес передав українським захисникам 15 нових британських гусеничних бронетранспортерів. 

Минулого року Світовий Конгрес Українців надав військову допомогу Україні на 50 млн доларів
Сергій Касьянчук
Фото: Military Media Center

Світовий Конгрес Українців у 2022 р. надав військову допомогу Україні на 50 млн доларів.

Про це ід час круглого столу «Роль української діаспори у формуванні та підтримці національної стійкості» повідомив директор представництва СКУ в Україні Сергій Касьянчук. 

У 2022 році українська діаспора, об’єднана Світовим Конгресом Українців (СКУ), лише через проєкт United with Ukraine передала Україні військову допомогу на 50 млн доларів.

Крім того, нагадав Сергій Касьянчук, у вересні 2023 року СКУ передав Силам територіальної оборони ЗСУ 15 нових британських гусеничних бронетранспортерів (13 - FV432, один CVRT Stormer та один CVRT Shielder).

Нагадаємо, весною цього року Світовий Конґрес Українців виступив за звільнення святинь країни від УПЦ МП. В організації наголосили, що УПЦ МП є складовою частиною РПЦ і підпорядковується Патріарху Московському Кирилу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies