Минулого року Світовий Конгрес Українців надав військову допомогу Україні на 50 млн доларів

Крім того, нещодавно Конгрес передав українським захисникам 15 нових британських гусеничних бронетранспортерів.

Світовий Конгрес Українців у 2022 р. надав військову допомогу Україні на 50 млн доларів.

Про це ід час круглого столу «Роль української діаспори у формуванні та підтримці національної стійкості» повідомив директор представництва СКУ в Україні Сергій Касьянчук.

У 2022 році українська діаспора, об’єднана Світовим Конгресом Українців (СКУ), лише через проєкт United with Ukraine передала Україні військову допомогу на 50 млн доларів.

Крім того, нагадав Сергій Касьянчук, у вересні 2023 року СКУ передав Силам територіальної оборони ЗСУ 15 нових британських гусеничних бронетранспортерів (13 - FV432, один CVRT Stormer та один CVRT Shielder).

Нагадаємо, весною цього року Світовий Конґрес Українців виступив за звільнення святинь країни від УПЦ МП. В організації наголосили, що УПЦ МП є складовою частиною РПЦ і підпорядковується Патріарху Московському Кирилу.