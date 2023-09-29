Єрмак: Кіссінджер є абсолютним прихильником вступу України в НАТО

До війни, яку РФ розв’язала проти України, Кіссінджер дотримувався протилежної думки.

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив, що він є абсолютним прихильником вступу України в НАТО.

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав на зустрічі із журналістами.

"Він (Генрі Кіссінджер – ред.) говорив, що не бачив перспектив України в НАТО, а сьогодні він є абсолютним прихильником. Те, що зробила РФ, немає жодних вибачень, тому Україна має бути в НАТО", – процитував Кіссінджера глава ОП.

Нагадаємо, 24 вересня під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом, Генрі Кіссінджером.

Зустріч відбулася під час круглого столу, який був скликаний JPMorgan Chase. Окрім Кіссінджера у заході взяли участь колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, мільярдер Майк Блумберг, власник New England Patriots Роберт Крафт, мільярдер хедж-фонду Білл Акман та мільярдер Баррі Стернліхт.