У Київському метро зменшать інтервали між поїздами

У будні дні послугами столичного метрополітену користуються близько 800 тис. пасажирів.

З понеділка 2 жовтня інтервали між поїздами Київського метрополітену будуть зменшені.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Зазначається, що середній проміжок часу між поїздами в годину пік буде складати 2:30-3:00 хвилини. У міжпіковий період час очікування потяга складатиме 5:00-5:30 хвилин. Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін – 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку поїздів забезпечать комфортнішу поїздку, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять більше 800 тис., а у вихідні дні – більше 500 тис. пасажирів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час оголошення сигналу «повітряна тривога» рух поїздів здійснюється підземними ділянками, а на наземній – призупиняється. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.