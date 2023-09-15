15 вересня у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги

У п’ятницю, 15 вересня, у київському метрополітені професійні медики навчатимуть домедичній допомозі. Долучитися до тренінгів може кожен бажаючий.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

Проходитимуть тренінги із 13:00 до 17:00 на наступних станціях:

Червоної лінії:

"Шулявська" (проміжний вестибюль)

"Університет" (проміжний вестибюль)

"Театральна" (перехід)

"Арсенальна" (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

"Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами)

"Палац “Україна" (вестибюль, перед турнікетами)

"Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами)

"Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль)

"Звіринецька" (перехід)

"Печерська" (проміжний вестибюль)

"Позняки" (балкон над платформою).

В КМДА зазначили, що за 12 місяців до навчань долучились близько 13 тис. киян і гостей столиці.

Нагадаємо, мери столиць України та Німеччини обговорили сприяння Берліна у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових. Берлін готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців.