В Україні зареєстрували декілька випадків кору, - МОЗ

В Україні зареєстрували декілька випадків кору.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ наголосили, що кір може призвести до серйозних ускладнень, як-от пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку - енцефаліту, а також до інвалідності та смерті.

"Інфекція є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють. Тому в зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі", - наголосили у міністерстві.

Оскільки специфічного лікування від кору не існує, єдиним надійним захистом є вакцинація.

"Нагадуємо, що для захисту від кору достатньо двох доз вакцини КПК, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози). Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана", - зазначили в МОЗ.

Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину доведеться заплатити.

Нагадаємо, у липні в Україні стартувала кампанія з вакцинації дітей від кору. В областях сформували понад 300 мобільних бригад для щеплення.

Про те, що реєструють випадки захворювання, стало відомо минулого місяця.