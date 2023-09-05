МОЗ заявило, що переливати кров тепер зможуть військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання

Для цього міністерство розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, відповідну постанову схвалив Кабмін.

Міністерство розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові.

"Така навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливанню крові бойових медиків без медичної освіти. В Норвегії і взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці", - зазначили у МОЗ.

За даними відомства, лише за приблизними підрахунками, впровадження механізму забезпечення донорською кров’ю фронту та відповідних навчальних програм із основ трансфузійної терапії дозволить суттєво зменшити відсоток смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою. Вчасне переливання цільної крові дозволяє виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю.

Нагадаємо, раніше уряд спростив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю. Крім цього, Кабінет Міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.