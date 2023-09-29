США не здійснюють тиск на Україну з приводу проведення виборів, – Єрмак

Деякі американські конгресмени заявляли про те, що для них важливо, щоб в Україні відбулися вибори, оскільки вони є символом демократії. Проте сьогодні немає тиску на Україну щодо проведення виборів.

Про це заявив на зустрічі з журналістами глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам таких питань ніхто не ставив", – сказав він.

Проте, за словами глави ОП, "якби хтось про це сказав, президент повторив би свою риторику про те, що він, як законослухняна людина, готовий провести вибори". Однак є питання, які для нього дуже важливі.

По-перше, вибори під час війни мають бути визнані світом як демократичні.

По-друге, військові, які на фронті, мають проголосувати і їм треба забезпечити таку можливість.

По-третє, люди, які виїхали тимчасово, теж мають проголосувати. Але сьогодні ніхто не може відповісти, чи зможуть потужності посольств та консульств це забезпечити.

По-четверте, президент не може зрозуміти, як можна витрачати гроші на вибори, коли вони потрібні для підтримки економіки на закупівлі зброї.

Нагадаємо, видання Washington Post писало про те, що попри воєнний стан деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.