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США не здійснюють тиск на Україну з приводу проведення виборів, – Єрмак

"Нам таких питань ніхто не ставив".

США не здійснюють тиск на Україну з приводу проведення виборів, – Єрмак
Фото: Сайт президента

Деякі американські конгресмени заявляли про те, що для них важливо, щоб в Україні відбулися вибори, оскільки вони є символом демократії. Проте сьогодні немає тиску на Україну щодо проведення виборів.

Про це заявив на зустрічі з журналістами глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам таких питань ніхто не ставив", – сказав він.

Проте, за словами глави ОП, "якби хтось про це сказав, президент повторив би свою риторику про те, що він, як законослухняна людина, готовий провести вибори". Однак є питання, які для нього дуже важливі.

  • По-перше, вибори під час війни мають бути визнані світом як демократичні.
  • По-друге, військові, які на фронті, мають проголосувати і їм треба забезпечити таку можливість.
  • По-третє, люди, які виїхали тимчасово, теж мають проголосувати. Але сьогодні ніхто не може відповісти, чи зможуть потужності посольств та консульств це забезпечити.
  • По-четверте, президент не може зрозуміти, як можна витрачати гроші на вибори, коли вони потрібні для підтримки економіки на закупівлі зброї.

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Нагадаємо, видання Washington Post писало про те, що попри воєнний стан деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

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