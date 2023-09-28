Правоохоронці оголосили підозри трьом російським військовим за розстріл людей під час окупації Київщини

Слідчі Нацполіції поліції встановили особи російських військових, які впродовж лютого та березня 2022 року на трасі Київ-Житомир систематично розстрілювали цивільні авто, їх водіїв з пасажирами та пішоходів, які намагалися втекти від війни. Їм повідомили про підозру, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що в цей час окупанти тяжко поранили 6 українців та 26 — убили, а їхні тіла спалили разом із розстріляними автомобілями, щоб приховати сліди своїх злочинів. Слідчі встановили особи загиблих, відновили хронологію подій та ідентифікували їхніх вбивць — бурятів із 2-го батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ. Їм повідомили про підозру.

“Командиру, який віддавав злочинні накази про вбивство українців на Житомирській трасі, та двом його підлеглим — старшому лейтенанту і єфрейтору, які їх виконували, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів, а саме у віданні та реалізації наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили особи російських військових, які вбили охоронця “Новусу” в Бучі.