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Захисники знищили за добу на Таврійському напрямку танк, 4 ББМ і одну РСЗВ

Також знищено три склади боєприпасів ворога.

Захисники знищили за добу на Таврійському напрямку танк, 4 ББМ і одну РСЗВ
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Протягом минулої доби росіяни 22 рази атакували позиції Сил оборони на Таврійському напрямку, здійснили 683 обстріли та завдали 16 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1085 вогневих завдань. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram. "За останню добу втрати ворога склали 171 особа (безповоротні – 51, поранені – 120)", – написав він. Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, танк, чотири ББМ, шість артилерійських систем та мінометів, одну реактивну систему залпового вогню, два ПТРК, 18 БпЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також знищено три склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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