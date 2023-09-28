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Окупанти обстріляли Антонівку та Золоту Балку на Херсонщині, троє поранених (оновлено)

Пошкоджений житловий будинок.

Окупанти обстріляли Антонівку та Золоту Балку на Херсонщині, троє поранених (оновлено)
Наслідки ворожих обстрілів Золотої Балки
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж ранку росіяни обстрілюють Херсонську область: окупанти били по селищу Антонівка та селу Золота Балка.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, близько 8:35 росіяни відкрили вогонь по Антонівці. Постраждала 47-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала біля пошти. У неї мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні.

Оновлено 11:09. Збільшилась кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією РФ Антонівки Херсонської міської територіальної громади.

"Дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості направлені до однієї з міських лікарень", – повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

О 8:00 росіяни обстріляли Золоту Балку. По центральній частині села зафіксовано з півдесятка "прильотів". Внаслідок ворожих ударів пошкоджений житловий будинок. Постраждалих немає. 

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, за минулу добу армія РФ 109 разів стріляла по Херсонській області, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БпЛА. Двоє цивільних загинули, ще одна людина була поранена.

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