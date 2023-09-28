Упродовж ранку росіяни обстрілюють Херсонську область: окупанти били по селищу Антонівка та селу Золота Балка.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, близько 8:35 росіяни відкрили вогонь по Антонівці. Постраждала 47-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала біля пошти. У неї мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні.

Оновлено 11:09. Збільшилась кількість поранених внаслідок ранкових обстрілів армією РФ Антонівки Херсонської міської територіальної громади.

"Дві жінки і чоловік з пораненнями різного ступеня важкості направлені до однієї з міських лікарень", – повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

О 8:00 росіяни обстріляли Золоту Балку. По центральній частині села зафіксовано з півдесятка "прильотів". Внаслідок ворожих ударів пошкоджений житловий будинок. Постраждалих немає.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, за минулу добу армія РФ 109 разів стріляла по Херсонській області, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації та БпЛА. Двоє цивільних загинули, ще одна людина була поранена.