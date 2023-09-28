Євроінтеграція, верховенство права та консенсус: висновки Діалогу “Суспільний договір України: візія майбутнього”

Аспен Інститут Київ вже понад рік підтримує діалог лідерів, що присвячений суспільному договору для України. Узгодження візії майбутнього та обговорення ключових тем, навколо яких буде гуртуватися суспільство, є важливою складовою нашої спільної боротьби за незалежність та право самостійно обирати власний шлях розвитку.

Етапи реалізації проєкту “Про суспільний договір для України”

У рамках Діалогу Програмний координатор програми для Спільноти Андрій Кулаков ознайомив з результатами реалізації проєкту “Про суспільний договір для України”. Зокрема, Інститут упорядкував збірку есеїв провідних українських мислителів та інтелектуалів; провів 9 онлайн-семінарів, 4 семінари наживо. Всього в обговореннях взяло участь більше 300 лідерів різних сфер.

Тарас Лютий, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, представив систематизовані результатами обговорень лідерів “У пошуках суспільної угоди”. За його словами, лейтмотивом проведених діалогів виступила тема війни. Проте, не тільки у контексті повномасштабного вторгнення, а в ширшому сенсі, починаючи із часів існування російської імперії.

Тарас Лютий також відзначив точки згоди українських лідерів, що брали участь в діалогах про суспільну угоду: єдність суспільства навколо досягнення перемоги, безпека як пріоритет, повага до прав людини, інклюзивність тощо. Проте, пан Тарас також наголосив, що існують й точки незгоди, а також замовчування, які обговорюються неохоче або ж не обговорюються взагалі.

Євгенія Близнюк, засновниця компанії Gradus Research, представила результати зрізу настроїв українського суспільства до Дня Незалежності.

У рамках Діалогу також відбулося обговорення “Візія і виклики майбутнього”. Експерти, кожен з яких долучений до формування майбутнього України у своїй галузі, розмірковуватимуть якою буде наша країна та з якими складнощами вона може стикнутися.

Євроінтеграція як запорука розвитку України

Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, говорила, зокрема, про таке:

- В українців ще триває процес усвідомлення приналежності до родини європейських країн.

- Європейські країни мультинаціональні, толерантні та інклюзивні, тому українці не повинні відчувати себе “не своїми”.

- Українське громадянське суспільство стало частиною процесу державотворення. Ми показали світу свою спроможність не зупиняти діяльність державних інституцій, навіть коли в країні триває війна.

- Питання статусу національних меншин буде одним з ключових критеріїв на шляху євроінтеграції.

- В Україні завдяки макрофінансовій підтримці західних країн сформовано бюджет виживання. Бюджет розвитку нам дозволить створити тільки євроінтеграція.

Обговорення модерував Програмний координатор програми для Спільноти Андрій Кулаков.

Справедливість як одна з ключових суспільних цінностей

Василь Лемак, Суддя Конституційного Суду України, зосередився на наступному:

- Суспільство має базуватися на консенсусі — це шлях до розвитку.

- Зміст суспільного договору нині змінився. У суспільства є запит на ефективний державний менеджмент, який спирається на Конституцію.

- Справедливість та верховенство права — ключові цінності сучасної держави; це стосується якості законів, що приймаються, незалежності судів, внутрішнього відчуття захищеності кожного громадянина.

- Потрібно удосконалити систему стримувань і противаг, пропонуючи чіткий розподіл владних повноважень, щоб забезпечити дотримання прав людини.

- Внесення змін до Конституції задля пришвидшення євроінтеграційних процесів можливе, якщо українські державні інституції співпрацюватимуть з новоствореними інституціями ЄС.

Захід модерували директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ Денис Полтавець та Програмний координатор програми для Спільноти Андрій Кулаков.

Проєкт «Суспільний договір для України» реалізується за підтримки NED (National Endowment for Democracy).