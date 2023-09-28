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Ворог готується до наступу на Куп’янському напрямку, – Євлаш

Окупанти починають відновлювати бойові зіткнення, значно зросла кількість авіаударів.

Ворог готується до наступу на Куп’янському напрямку, – Євлаш
Фото: Міноборони Британії

Росіяни готуються до наступальних дій на Куп’янському напрямку. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Зараз ми фіксуємо значне підвищення авіаційних ударів. 21 раз противник застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52. Зокрема, поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва прийшлось найбільше таких ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях Збройних сил України, відбулось 2 бойових зіткнення", – повідомив Євлаш в ефірі телемарафону.

Він додав, що наразі окупанти починають відновлювати бойові зіткнення на цьому напрямку.

"Раніше ми фіксували затишшя, ворог укріплював свої фортифікаційні споруди. Нині вже в бій долучається також і 25-та загальновійськова армія. Проте наші війська фіксують, що росіяни мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз на Лимано-Куп’янському напрямку, та із забезпеченням технікою, а також з особовим складом", – зазначив він.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 вересня, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

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