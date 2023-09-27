Міністри ЄС обговорять в Іспанії реформування блоку і вступ України до союзу

Міністри країн Європейського союзу у справах блоку прибули сьогодні до іспанського міста Мурсія, де два дні обговорюватимуть необхідні реформи для прийняття нових членів, зокрема України, Молдови та Західних Балкан.

Про це пише Politico.

Сьогодні відбудеться спільна вечеря, а у четвер − робочі засідання. Після вечері міністри розділяться на три групи для роботи над трьома різними темами: “інституційні виклики”, “поступова інтеграція” та “вплив розширення на політику ЄС”.

27 міністрів також обговорять франко-німецьку пропозицію про створення у Євросоюзі “чотирьох концентричних кіл”, у якому найбільш мотивовані члени отримають більше повноважень. Водночас інші країни можуть залишитися в ЄС, не рухаючись до тіснішого союзу.

Зустріч має прокласти шлях до саміту глав урядів/держав ЄС в Альгамбрі в жовтні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче використати цю нагоду, щоб чітко встановити зв’язок між розширенням і реформою ЄС, щоб “не отримати некерований клуб із 35 країнами, які мають право вето”.

Пізніше цієї осені Європейська комісія планує представити свій звіт про прогрес України, а в грудні лідери ЄС мають вирішити, чи починати переговори про вступ з Києвом.

Разом із Шольцем, французький Еммануель Макрон і кілька інших лідерів ЄС також хочуть переконатися, що існує чіткий зв’язок між розширенням і реформою ЄС до початку переговорів про вступ. Литва, наприклад, запропонувала спочатку дозволити Україні приєднатися до прийняття рішення щодо реформування ЄС.

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що країни-члени Євросоюзу розпочнуть офіційні переговори з Україною про вступ уже в грудні.

За даними Bloomberg, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС. При цьому очікується, що процес вступу буде “багаторічним”. Також Єврокомісія може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включно з корупцією. Це будуть так звані проміжні кроки. Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення країни у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включно з верховенством права та економікою.

Цього місяця прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Україні ще 5000 законодавчих актів слід привести у відповідність до рекомендацій Євросоюзу. Це, за його словами, передостанній крок до вступу.