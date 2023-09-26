Зеленський провів зустріч із президентом Національної ради Австрії

Йшлося про готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації української формули миру та підготовку саміту миру.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою Національної ради Австрії Вольфгангом Соботкою, який перебуває з візитом в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський відзначив готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації української формули миру. Він поінформував Соботку про подальші кроки в контексті імплементації Формули миру, зокрема, йшлося про підготовку до саміту миру.

Також відбувся обмін думками щодо європейської інтеграції України та взаємодії з Австрією в цьому контексті. Зеленський проінформував президента Національної ради Австрії про виконання Україною рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство в ЄС та відзначив важливість ухвалення позитивного рішення про започаткування переговорів про членство нашої держави у Євросоюзі.

Глава держави наголосив на зацікавленості України в розширенні присутності австрійського бізнесу та реалізації спільних проєктів, які дадуть змогу створити нові робочі місця в нашій країні.

Зеленський і Соботка обмінялися думками щодо актуальних питань співпраці у регіоні Східної Європи.

Нагадаємо, Австрія зберігає неоднозначний підхід до Росії попри її повномасштабне вторгнення в Україну. Відень не хоче відкрито підтримувати Москву, але й остерігається шкоди відносинам, що десятиліттями приносили гроші.

Попри це країна заморозила російських активів майже на 2 млрд євро. А влітку уряд Австрії оголосив про надання 1 млн євро Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.