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Шмигаль назвав спекуляціями розмови, що українське продовольство шкодить фермерам країн-сусідів

28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту.

Шмигаль назвав спекуляціями розмови, що українське продовольство шкодить фермерам країн-сусідів
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Розмови про те, що українське продовольство шкодить фермерам Польщі, Словаччини чи Угорщини – це спекуляції. 

Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наше зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах, тоді як наші аграрії перебувають у набагато гіршому й важчому становищі, ніж їхні західні колеги... В умовах російської чорноморської блокади, під час майже щоденних атак на наші зерносховища й порти… В умовах, коли забезпечення наших сил безпеки й оборони прямо залежить від наших доходів, нам потрібен аграрний експорт", - зауважив глава уряду.

Він подякував партнерам із Європейської комісії за "координацію в питанні експорту української аграрної продукції" та наголосив, що Україна не має і ніколи не мала мети зашкодити фермерам сусідніх країн. "Україна вдячна за все те, що роблять для нас партнери. За допомогу зброєю, за прийняття українських жінок, дітей, за гуманітарну та фінансову підтримку", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що аби вирішити зернову кризу, Україна представила свій план, який підтримала Єврокомісія. Йдеться про механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції.

"28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту, де фіналізуємо ці пропозиції, щоб план почав діяти якнайшвидше. 4 країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження і пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава — проти. На жаль… У нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що Кабмін нині затверджує постанову про запровадження механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту для п’яти сусідніх країн.

"Вже готуємо до підписання такі документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження", - сказав очільник Кабміну.

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Нагадаємо, Україна розробила процедуру верифікації експорту 4 агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії. Наша держава наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

Днями міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном замість заборони на імпорт.

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