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МЗС України відреагувало на заяву Орбана про складність прийняття України в ЄС через “невизначеність” території

У відомстві зазначили, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів. 

МЗС України відреагувало на заяву Орбана про складність прийняття України в ЄС через “невизначеність” території
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про складність прийняття України в ЄС через “невизначеність” території.

“Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів”, - написав спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола очікує, що країни ЄС почнуть переговори про вступ із Україною уже в грудні. Мецола вважає, що деякі речі, як роумінг ЄС, українці можуть отримати ще до повноцінного членства. 

За даними Bloomberg, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС. При цьому очікується, що процес вступу буде “багаторічним”. Також Єврокомісія може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, включно з корупцією. Це будуть так звані проміжні кроки. 

Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, швидше за все, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення країни у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включно з верховенством права та економікою.

Цього місяця прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Україні ще 5000 законодавчих актів слід привести у відповідність до рекомендацій Євросоюзу. Це, за його словами, передостанній крок до вступу.

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