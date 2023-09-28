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Зеленський і Столтенберг обговорили постачання Україні додаткових систем ППО від членів НАТО

"Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для нашої підтримки, для мобілізації держав – членів Альянсу саме з цією метою", - зазначив Зеленський.

Зеленський і Столтенберг обговорили постачання Україні додаткових систем ППО від членів НАТО
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили постачання додаткових систем ППО для нашої держави від країн-членів Альянсу.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції зі Столтенбергом.

"Сьогодні ми обговорили з паном Генеральним секретарем усі ключові оборонні питання, які потребують уваги: реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Упевнений, ми можемо й надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика", – наголосив Президент.

Співрозмовники обговорили захист від російського терору та зміцнення повітряного щита України. Говорячи про додаткові системи протиповітряної оборони, звернули увагу на очікувані атаки Росії на критичну інфраструктуру.

"Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для нашої підтримки, для мобілізації держав – членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", – підкреслив Зеленський.

За словами Єнса Столтенберга, Україна має потужну підтримку з боку всіх країн-членів НАТО, понад пів сотні держав надає оборонну підтримку. Генсек додав, що члени Альянсу продовжать надавати Україні найсучасніші засоби для відбиття російського вторгнення, зокрема танки, сучасні системи ППО, а також тренуватимуть пілотів для винищувачів F-16.

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Нагадаємо, про ППО нині говорили і міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Нещодавно Президент Зеленський, перебуваючи у Вашингтоні, анонсував більше санкцій і ППО.

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