​Буданов зустрівся з британською експерткою з питань Росії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов провів робочу зустріч із британською експерткою з питань Росії доктором Джейд МакГлинн.

Фото: Telegram/Начальник ГУР МО України Джейд МакГлинн і Кирило Буданов

Про це йдеться в дописі Буданова у телеграмі.

За словами очільника української розвідки, МакГлинн бере активну участь у роботі Кримської платформи. Співрозмовники предметно обговорили шляхи звільнення українського півострова від російських окупантів.

Згодом розвідка заявила, що атмосфера серед російських окупантів на території Криму стає все більш гнітючою, особливо після «Крабової пастки».