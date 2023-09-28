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​Буданов зустрівся з британською експерткою з питань Росії

Йшлося про звільнення Криму.

​Буданов зустрівся з британською експерткою з питань Росії
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов провів робочу зустріч із британською експерткою з питань Росії доктором Джейд МакГлинн.

Джейд МакГлинн і Кирило Буданов
Фото: Telegram/Начальник ГУР МО України
Джейд МакГлинн і Кирило Буданов

Про це йдеться в дописі Буданова у телеграмі.

За словами очільника української розвідки, МакГлинн бере активну участь у роботі Кримської платформи. Співрозмовники предметно обговорили шляхи звільнення українського півострова від російських окупантів.

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Згодом розвідка заявила, що атмосфера серед російських окупантів на території Криму стає все більш гнітючою, особливо після «Крабової пастки».

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