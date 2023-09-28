Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Києві пояснив відсутність реакції блоку на падіння російських безпілотників на території Альянсу.
"У нас немає ознак того, що це було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", – сказав він.
При цьому Столтенберг додав, що Альянс посилює свою присутність на східному фланзі. Зокрема, НАТО перекине до Румунії кілька винищувачів.
Зазначимо, що російські безпілотники вже декілька разів падали на території Румунії, яка є членом НАТО. Це відбувалось під час атак Росії на портову інфраструктуру України на річці Дунай.
Раніше, у квітні цього року, уламки російської ракети знайшли на території Польщі.
Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З генсеком НАТО обговорили всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою.