НАТО не вважає це навмисними атаками, але при цьому посилює свою присутність на східному фланзі.

Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Києві пояснив відсутність реакції блоку на падіння російських безпілотників на території Альянсу.

"У нас немає ознак того, що це було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", – сказав він.

При цьому Столтенберг додав, що Альянс посилює свою присутність на східному фланзі. Зокрема, НАТО перекине до Румунії кілька винищувачів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський під час прес-конференції в Києві, 28 вересня 2023

Зазначимо, що російські безпілотники вже декілька разів падали на території Румунії, яка є членом НАТО. Це відбувалось під час атак Росії на портову інфраструктуру України на річці Дунай.

Раніше, у квітні цього року, уламки російської ракети знайшли на території Польщі.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З генсеком НАТО обговорили всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою.