Сфера з великим потенціалом, але без уваги: як розвивати креативні індустрії в Україні

Я понад 12 років працюю у креативній індустрії. Це, ніби, здається престижним, але при цьому галузь за всі роки функціонує хаотично. Тобто, у нас є креативні школи, театри, концерт-холи, але немає цілісної інфраструктури. Говорячи мовою підприємців: “є ятки, але немає супермаркетів”.

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Галузь повністю розосереджена — є окремі артисти, лейбли, креатори, але вони не мають спільного голосу, який дозволяв би розв'язувати проблеми на державному рівні, стрімко розвиватися, повністю легалізовуватися та централізовано виходити на міжнародні ринки. Немає навіть індустріального обʼєднання музикантів.

Все це приводи для того, щоб креативну індустрію не сприймали серйозно.

Для розвитку індустрії потрібно у неї інвестувати. Але креативні індустрії — це такий бізнес на який не можна взяти кредит, у нас немає інструментів для інвестицій. В Україні немає кемпів — популярний за кордоном інструмент об’єднання креаторів, артистів задля генерації свіжого, сучасного контенту на стику різних стилів; наразі кожен з творців — сам за себе.

Першим базовим кроком вважаю створення професійної спілки, асоціації – зараз робимо це індустріально, але у майбутньому це точно має бути акцептовано Міністерством культури, в деяких аспектах – Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації. Це важливо, щоб індустрія могла розвиватися та мати безпосередній діалог із державою.

Ще одна з важливих задач – створення загальної бази. Скільки в нас артистів — ніхто не знає, скільки авторів — ніхто не скаже. І це теж поле, щоб нас не сприймали як індустрію. Адже при будь-яких взаємодіях з державою одразу постають питання: Скільки вас? Яка у вас потенційна потужність? Сказати нічого, бо ми не можемо оперувати конкретними цифрами. Але при цьому індустрія має величезний потенціал.

У музичній індустрії досі можна стикнутися з самозайнятими особами, які працюють поодинці й не мають легального товариства. При цьому артисти підтримують державу, дають благодійні концерти, волонтерять, воюють і точно мають право на розвиток своєї галузі.

Музична індустрія досі частково працює в «сіру» (ні для кого не секрет), це спровоковано відсутністю працюючих інструментів для легалізації заробітків, бо платити 19.5% податку для артиста (особливо початкового) дуже складно. Потрібні ефективні закони, які допоможуть легалізувати креаторів, і зароблені ними гроші. Наприклад, якщо буде можливість для артистів працювати як ФОП і сплачувати 5%, то це вже будуть гроші, які підуть в бюджет України.

Музична індустрія дуже довго не була сталою, також ми не представляли себе за кордоном, а у багатьох артистів була орієнтація на Росію. Пандемія коронавірусу також вочевидь не сприяла розвитку індустрії.

Зараз ми починаємо спілкуватися із закордонними музичними лейблами самі по собі, і про Україну починають чути. Але, якщо так роблю я або якісь окремі артисти, то це не значить, що так роблять усі. Так, зараз є позитивні зрушення у цьому напрямку, але це не структурні рішення.

В Україні розвиваються багато артистів, лейблів, музичних центрів, за чим дуже цікаво спостерігати. Тому зараз задача бізнесу та держави — побудувати інфраструктури для ефективного розвитку галузі.

Матеріал виходить у рамках партнерства Днів Ідей та LB.ua. Мета Днів Ідей — надихнути учасників новими практиками, сприяти синергії та спільному пошуку відповідей на важливі питання. Організатори Днів Ідей — Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa.