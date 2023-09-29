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Reuters: сім країн ЄС замовили снаряди для України через механізм спільних закупівель

Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Reuters: сім країн ЄС замовили снаряди для України через механізм спільних закупівель
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою спільних закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.

Про це пише Reuters.

Замовлення, розміщені згідно з контрактами, які узгодило Європейське оборонне агентство (EDA), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм. Це один з найважливіших боєприпасів у війні на виснаження між Збройними силами України та армією РФ.

Схема була створена в рамках плану вартістю щонайменше 2 млрд євро, започаткованого в березні з метою доставки 1 млн артилерійських снарядів і ракет в Україну протягом року. Деякі офіційні особи та дипломати висловили скептицизм щодо реалістичності цієї мети, проте дана ініціатива ознаменувала зростання ролі ЄС в оборонних і військових справах, пов’язаних з війною в Україні. До цього часу оборонні закупівлі здебільшого були прерогативою урядів окремих 27 країн-членів блоку.

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"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на боєприпаси калібру 155 мм за прискореною процедурою EDA", – йдеться в електронному листі агентства у відповідь на запит Reuters.

Зазначається, що більше замовлень, наприклад, для цілей національного поповнення, можуть бути реалізовані в найближчі тижні та місяці.

Агентство EDA відмовилося назвати країни, заявивши, що кожен уряд має розповідати про участь у закупівлі боєприпасів. Міністерство оборони Литви у відповідь за запит Reuters підтвердило, що Литва є однією з семи країн.

EDA також відмовилося назвати вартість та кількість замовлень, заявивши, що більшість інформації є конфіденційною. Однак в агентстві заявили, що угоди укладалися як на снаряди, так і на компоненти, такі як детонатори, заряди та капсулі.

У заяві йдеться, що схема охоплює чотири "сучасні вогневі платформи, розроблені та вироблені в Європі... і які найчастіше використовуються українськими збройними силами". Згадуються французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 та словацькі Zuzana C/2000.

Розмістивши замовлення до кінця цього місяця, країни мають право подати заявку на відшкодування витрат на боєприпаси, закуплені для України, із фонду ЄС, Європейського фонду миру.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонує створити спеціальний фонд на загальну суму 20 млрд євро для підтримки Збройних Сил України на наступні чотири роки.

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