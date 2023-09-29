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Польща підтримає своє вето на міграційну угоду Європейського Союзу, − Моравецький

Блок хоче укласти угоду щодо системи розподілу шукачів притулку, які потрапляють до Європи поза офіційними пунктами пропуску.

Польща підтримає своє вето на міграційну угоду Європейського Союзу, − Моравецький
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польща підтримає своє вето на міграційну угоду Європейського Союзу. Про це заявив її прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

Зараз блок шукає шляхи укладення угоди щодо системи розподілу шукачів притулку, які потрапляють до Європи поза офіційними пунктами пропуску. Перемовини міністрів з питань міграції у четвер не завершилися її досягненням. Берлін і Рим, зокрема, стурбовані зростанням кількості прибулих напередодні ключових виборів.

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Панівна польська партія “Право і справедливість” (PiS) ініціювала проведення 15 жовтня міграційного референдуму – в один день з черговими парламентськими виборами. Однією з головних передвиборчих обіцянок політичної сили є захист Польщі від нелегальної імміграції. 

“Наступного тижня я йду до Європейської ради, де підтримаю своє вето щодо нелегальної міграції”, − сказав Моравецький у телевізійній заяві.

“Це спроба замаху не тільки на суверенітет Польщі та інших держав-членів, а й спроба дестабілізувати ЄС недемократичним способом”, − додав він.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила, що для обмеження збільшення кількості нелегальних іммігрантів ФРН посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Крім того, посилений контроль запроваджує і Польща на кордоні зі Словаччиною.

Варшава минулого тижня опинилися у центрі скандалу візового скандалу з мігрантами. Польські ЗМІ повідомили, що за останні два з половиною роки понад 250 тисячам громадян країн Африки та Азії дозволили працювати в Польщі через хабарі. Європарламент обговорить ситуацію на спеціальних дебатах. А єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон дала польському уряду термін до 3 жовтня, щоб відреагувати на звинувачення у корупції та надати інформацію про те, які заходи будуть застосовані.

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