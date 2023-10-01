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Великобританія готова відправити своїх військових інструкторів в Україну

Міністр оборони Великої Британії провів переговори з керівництвом армії про перенесення навчання українських військових в Україну.

Великобританія готова відправити своїх військових інструкторів в Україну
Фото: ОПУ

Голова Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових. Про це новий міністр розповів в інтерв’ю The Telegraph.

Грант Шаппс заявив, що він провів переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести "більше навчання та виробництва" військової техніки в Україну.

"У рамках очолюваної Великобританією операції "Interflex" понад 20 тисяч новобранців Збройних сил України вже пройшли навчання у Великій Британії з початку 2022 року, навчаючись бойовим навичкам на таких базах, як Солсбері-Плейн, яку пан Шаппс відвідав у п’ятницю. Члени НАТО, включаючи Велику Британію, уникали проведення формальних програм навчання в Україні через ризик залучення особового складу до бойових дій з Росією",  – зазначив Шеппс.

Міністр  заявив, що нещодавно провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми з навчання українських військових під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну. Його країна хоче направити до України своїх військових інструкторів, щоб розширити програму підготовки українських військових.

"Я вважаю, що зараз є можливість принести більше речей в Україну – не лише навчання, ми також бачимо, як BAE розпочинає там виробництво. Мені дуже хочеться, щоб інші британські компанії також робили свій внесок. Тож, я думаю, що ми зробимо крок до навчання та виробництва в Україні", – розповів Шаппс.

Міністр оборони Великої Британії також розповів, що він розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як Військово-морські сили Великої Британії можуть допомогти в захисті суден від атак Росії в Чорному морі.

"Я думаю, що є багато місць, де Велика Британія може надавати консультації. Я обговорював це з президентом Зеленським та іншими цього тижня", – зазначив Грант Шаппс.

Нагадаємо, 28 вересня з офіційним візитом до Києва прибув міністр оборони (державний секретар) Великої Британії Грант Шаппс.

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