На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія

На виборах у Словаччині, за попередніми результатами після підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

Колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії "Smer" Роберт Фіцо перемагає у дострокових парламентських виборах. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

Партія "Smer" набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

З такими результатами розподіл мандатів може виглядати наступним чином: партія Фіцо – 42, "Прогресивна Словаччина" – 31, "Голос" Пеллегріні – 27, блок Матовича – 16, християнські демократи – 13, SaS – 11, Словацька національна партія – 10.



Нагадаємо, вчора у Словаччині відбувалися парламентські вибори, які мали визначити підтримку Києва. Відомо, що за попередніми прогнозами серед лідерів перегонів був експрем'єр Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, хоча екзитполи давали різні прогнози щодо результатів виборів.