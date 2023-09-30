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Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура

Репера вбили ще в 1996 році у віці 25 років.

Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура

Поліція Лас-Вегаса висунула звинувачення у вбивстві репера Тупака Шакура у вересні 1996 року. Автомобіль репера розстріляли, коли той стояв на світлофорі.

Про це повідомляє Sky News.

Велике журі штату Невада висунуло звинувачення 60-річному Дуейну “Кеффе Д” Девісу у вбивстві з використанням зброї. Девіс є дядьком Орландо Андерсона, одного з відомих суперників Тупака, якого влада давно підозрює у смерті репера.

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Фото: EPA/UPG

Сам Андерсон брав участь у бійці в казино за участю Тупака та його соратників у ніч смерті зірки. Тоді він заперечував будь-яку причетність до вбивства репера, а через два роки загинув у стрілянині.

Розслідування вбивства репера почалося 7 вересня 1996 року. Тоді особу того, хто стріляв, так і не вдалося встановити.

Ймовірно, Девіс планував атаку на Шакура як "відплату" за попередній інцидент у казино за участю Андерсона.

Нагадаємо, в 2010 році записи репера Тупака Шакура, групи R.E.M., співачки Патті Сміт, кантрі-виконавця Віллі Нельсона та інших музикантів внесені до Національного реєстру звукозапису Бібліотеки Конгресу США.

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