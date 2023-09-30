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Україна може застосовувати ракети Taurus для ударів по РФ та Криму, - голова комітету Бундестагу

Це дозволить українські армії серйозно порушити логістику ворога.

Україна може застосовувати ракети Taurus для ударів по РФ та Криму, - голова комітету Бундестагу
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Україна має право використовувати німецькі Taurus для ударів по військових об’єктах у росії та окупованому нею Криму.

Про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман в коментарі для видання Spiegel, пишуть "Українські новини".

"Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії", – сказала Штрак-Циммерман.

Вона вчергове закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно поставити Taurus Києву. На її думку, це дозволить українські армії серйозно порушити логістику ворога.

"Кожен із нас зважує ризики. Але можна і продовжити страждання, якщо занадто довго зволікати", – наголосила Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus. Згодом депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловився за постачання цих ракет. За його словами, Taurus із дальністю до 500 кілометрів дозволили б нашій державі "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

На початку серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом".

Однак, пізніше в Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

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