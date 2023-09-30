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На Херсонщині треба евакуваюти ще 1300 дітей з небезпечних районів, - ОВА

У цих населених пунктах немає електрики, діти не навчаються.

На Херсонщині треба евакуваюти ще 1300 дітей з небезпечних районів, - ОВА
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.

"31 населений пункт… Це прохання і військового командування, і наше прохання на евакуацію", - сказав Прокудін.

Чиновник розповів, що у цих населених пунктах немає електрики, діти не навчаються (це підтверджують школи), що вже є порушенням прав дітей. Влітку про це казати підстав не було, а з 1 вересня ситуація змінилася, додав Прокудін.

За його словами, зараз вже 234 дитини з їх родинами евакуювалися з визначених населених пунктів. Поки в цих громадах залишається близько 1300 дітей. У 12 населених пунктах взагалі жодної сім’ї з дітьми немає, і ще в 2 населених пунктах - Берегове і Львове - залишилося по одній дитині, наголосив голова ОВА.

Поліція та місцева влада, зауважив він, проводять роз’яснювальну роботу з батьками, переконуючи, щоб родини евакуювалися.

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Нагадаємо, що російська армія обстріляла Херсон у суботу, 30 вересня. Ворожі снаряди влучили у гімназію.

Херсонську громаду за минулу добу обстріляли 20 разів.

Вчора російські військові вдарили ракетами по житловому кварталу Херсона. Внаслідок ворожого вогню повністю зруйнований заклад громадського харчування. Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. 

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