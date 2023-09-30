Росіяни влучили по гімназії у Херсоні

Через атаку окупантів ніхто не постраждав.

Російська армія обстріляла Херсон у суботу, 30 вересня.

Про це повідомляє у Телеграмі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворожі снаряди влучили у гімназію.

За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки постраждали приміщення старшої та початкової школи. Через обстріл пошкоджені вікна, стіни, стеля та навчальні класи місцевої гімназії.

Як зазначив Прокудін, через атаку окупантів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що херсонську громаду за минулу добу обстріляли 20 разів.

Вчора російські військові вдарили ракетами по житловому кварталу Херсона. Внаслідок ворожого вогню повністю зруйнований заклад громадського харчування. Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку.