На Запоріжжі росіяни завдали два ракетні удари, п'ятеро поранених

30 вересня близько 10-ї ранку армія РФ завдала два ракетні удари по території Матвіївської територіальної громади Запорізької області.

Про це повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

"З 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено два ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. Наявна інформація про п'ятеро поранених осіб. Одна людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об‘єкт критичної інфраструктури, зазначив очільник ЗОВА.

Нагадаємо, що за минулу добу ворог вів вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. Загалом зафіксовано 130 ударів.